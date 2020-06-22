اليوم السابع
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ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 11 رطلا

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:03 م
ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 11 رطلا الطفل
كتبت نهير عبد النبى

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على الطريقة الحديثة كشفت إحدى الأمهات كيف استقبلت طفلها الذى يبلغ وزنه 11 رطلًا في المنزل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسي ، ويوصف التنويم المغناطيسي بأنه تعليم كامل قبل الولادة، يُعلم تقنيات تنفس الأم الحامل والتنويم المغناطيسي الذاتي للولادة الطبيعية ، وخالية من مسكنات الألم، تعلّم هذه الطريقة النساء كيفية استرخاء أجسامهن لتقليل الألم وتجنب الإفراج عن الأدرينالين الناجم عن الإجهاد ، والذي يمكن أن يطيل المخاض.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية انجبت  إيما فيرون ، 34 سنة ، من ثورنتون لو مور، طفلها  في 150 دقيقة بمساعدة قابلتين مستقلتين  ولم تحتج لاى غرز بعد الولادة .

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أتيكوس ليست هو الطفل الثقيل الوحيد في الأسرة بعد أن ولدت مولودتها آريا ، البالغة من العمر ثلاثة سنوات وكان وزنها 10 رطلا ، وطفلتها الثانية أميليا كان وزنها 9 رطل.

قالت إيما ، التي استخدمت تقنيات التنويم المغناطيسي ، `` لقد ولدتُه  مع وصول القابلة ، من دون غرز، وذلك يوضح فقط ما هي أجساد النساء قادرة على الطمأنينة والاطمئنان لأولئك الذين يُتوقع أن يكون لديهم أطفال كبار.

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"وقالت ، لقد ذهبت الولادة بشكل مثير للدهشة لقد استخدمت التنويم المغناطيسي لتهدئتي وكان المخاض يستغرق ساعتين ونصف فقط ، وتحدثت عن قرارها بوضع أتيكوس في المنزل فقالت: أنا سعيد حقًا لأنني ولدت في المنزل حيث كان عليّ الذهاب إلى المستشفى بمفردى، ` كنت قد خططت للولادة في المنزل منذ البداية وكنت قلقة عندما بدأت صناديق NHS بإغلاق خدمة الولادة في المنزل حيث كنت على وشك الموت.

"بحثت في الولادة بدون مساعدة ، وانتهى بي المطاف بتوظيف قابلتين مستقلتين حتى أتمكن بالتأكيد من الولادة التي أريدها وشعرت أن هذا هو الأكثر أمانًا، كانت القابلات داعمات للغاية ولم يكنن قلقات بشأن حجمه.

"شعر كلاهما أن جسمك لن ينتج طفلاً لا يمكنك أن تلده وكانا مشجعين جدًا لخططي ، على الرغم من أن أياً منا لم يظن أنه سيصبح كبيرًا جدًا."

قالت: "أنا الآن أرضع أتيكوس بشكل حصري وهو ممتلئ على مدار الساعة بسبب حجمه والحفاظ على مستويات الجلوكوز ، وكذلك إرضاع أخته أميليا."


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