اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية يتابع أول يوم لحملة "100 مليون صحة" بمراكز طب الأسرة

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:29 م
وكيل صحة الشرقية يتابع أول يوم لحملة "100 مليون صحة" بمراكز طب الأسرة الدكتور هشام شوقى وكيل صحة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، وتوقيع الكشف الطبى على المرضى والمواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم، وعمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

وذلك فور إطلاق شارة بدء المبادرة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية حيث بدأ من وحدة طب الأسرة بالنمروط التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

وتفقد وكيل الصحة المراكز الطبية بكل من "الحسينية، صان الحجر، منشأة أبو عمر، وأبو كبير، وفاقوس"، وتم الاطمئنان على سير العمل، وأيضاً متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بهذه المراكز.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عام فاكثر، وتأتى إستكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتى تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وأشار "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

و اشاد محافظ الشرقية ، بالمبادرات التوعوية والصحية التى يتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتطلقها وزارة الصحة والتى تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض ، مؤكداً على جاهزية المحافظة بمراكزها ومدنها ووحداتها المحلية لإطلاق حملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الامراض المزمنه وغير السارية مع تقديم كافة أوجه الدعم المادى واللوجيستى لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

 

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محافظه الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

100 مليون صحة

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