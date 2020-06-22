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وفاة ثالث حالة بكورونا فى شمال سيناء وإنهاء إجراءات الدفن بمعرفة الطب الوقائى

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:03 ص
وفاة ثالث حالة بكورونا فى شمال سيناء وإنهاء إجراءات الدفن بمعرفة الطب الوقائى مستشفى العريش العام - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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سجلت فى شمال سيناء اليوم وفاة ثالث حالة إصابة بكورونا، لمريض تم احتجازه بقسم العزل بمستشفى العريش العام، وقالت مصادر داخل مستشفى العريش  العام، إنه تم اتباع الإجراءات الوقائية خلال الدفن بمقابر العريش بمعرفة  فريق من الطب الوقائى والجهات المعنية .

وشهدت شمال سيناء خلال الأسبوعين الأخيرين وفاة حالتين من مدينة العريش والشيخ زويد، وتم دفنهما بمعرفة الطب الوقائى وحضور عدد قليل من ذويهم .

وسبق أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء فى آخر بيان  لها السبت الماضى حول موقف كورونا، شفاء 21 حالة، وأن إجمالى الحالات 116 والحالات السلبية 40 حالة، وحالة واحدة تحت البحث.

وأوضحت أن هناك  45 حالات عزل منزلى تعافى منها 16 حالات ، 29 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 30 حالة، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 5 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى 12 حالة  شفاء 5 حالات.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات، إن هناك تحسنا كبيرا فى حالات المرضى المصابين بكورونا  بعد تلقى العلاج بمستشفيات المحافظة .

كما سبق وأعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد بشمال سيناء ، تحويل ثلاث حالات إيجابية من مستشفى بئر العبد للعزل المنزلى بعد زوال الأعراض.


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