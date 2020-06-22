وصول 174 من اليمنيين العالقين فى مصر إلى مطار سيئون

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وصلت رحلة جديدة للخطوط الجوية اليمنية على متنها 174 من اليمنيين العالقين فى مصر، اليوم الأثنين، إلى مطار سيئون الدولي.

وأوضح مدير عام المطار علي باكثير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن جميع الركاب يحملون شهادات صحية تؤكد خلوهم من فيروس كورونا بعد خضعوهم للفحص بجهاز (بي سي آر) قبل سفرهم إلى اليمن وتم الاطلاع عليها من قبل الأطقم الصحية بالمطار أثناء وصولهم.