وصول 174 من اليمنيين العالقين فى مصر إلى مطار سيئون

وصلت رحلة جديدة للخطوط الجوية اليمنية على متنها 174 من اليمنيين العالقين فى مصر، اليوم الأثنين، إلى مطار سيئون الدولي.
وأوضح مدير عام المطار علي باكثير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن جميع الركاب يحملون شهادات صحية تؤكد خلوهم من فيروس كورونا بعد خضعوهم للفحص بجهاز (بي سي آر) قبل سفرهم إلى اليمن وتم الاطلاع عليها من قبل الأطقم الصحية بالمطار أثناء وصولهم.
وصول 174 من اليمنيين العالقين فى مصر إلى مطار سيئونالإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 م
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصلت رحلة جديدة للخطوط الجوية اليمنية على متنها 174 من اليمنيين العالقين فى مصر، اليوم الأثنين، إلى مطار سيئون الدولي.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حكومة اليمن تنفى وجود اتفاقية مع "أرامكو" لاستغلال نفط "المثلث الأسود"الإثنين، 22 يونيو 2020 03:43 م
المبعوث الأممى يحث أطراف النزاع فى اليمن على وقف التصعيد العسكرىالإثنين، 22 يونيو 2020 07:11 ص
امرأة حكمت اليمن.. هل سمعت عن أروى بن أحمد الصليحى؟الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على أبرز تصريحات قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكى حول أزمة اليمنالسبت، 20 يونيو 2020 07:25 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة