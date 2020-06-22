وأوضح أن نسبة الشفاء في العراق بلغت 45%، والوفيات 3.5%، لافتا إلى أن عدد الوفيات بالفيروس لكل مليون في العراق بلغ 27 فيما بلغ في الدول المتقدمة 250.

وسجّل العراق منذ بدء الجائحة أكثر من 30868 إصابة.. فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1100 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اعلنت أمس عن تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء.