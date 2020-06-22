قال وزير الصحة العراقي حسن التميمى، اليوم الإثنين، إن تصاعد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد يشير إلى دخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة، وأضاف التميمى - فى تصريحات نقلتها قناة "السومرية" الإخبارية - أن الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ مستشفيات سريعة سعة 400 سرير لاستقبال مرضى الوباء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة وتكثف جهودها لاستيعاب أعداد المصابين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.
وأوضح أن نسبة الشفاء في العراق بلغت 45%، والوفيات 3.5%، لافتا إلى أن عدد الوفيات بالفيروس لكل مليون في العراق بلغ 27 فيما بلغ في الدول المتقدمة 250.
وسجّل العراق منذ بدء الجائحة أكثر من 30868 إصابة.. فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1100 حالة.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اعلنت أمس عن تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/- بأنه " تم فحص 10027 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".
وأضاف البيان أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها حتى الآن بلغ 87 حالة، لافتا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 30868 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 13935 وعدد الراقدين الكلي 15833 والراقدين في العناية المركزة 224ومجموع الوفيات بلغ 1100".
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