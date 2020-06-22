وزير الخارجية: تصريحات إثيوبيا مستفزة وتخالف تعهداتها فى 2015

كتب أيمن رمضان

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اجتماع جامعة الدول العربية غداً سيتناول ملفى "سد النهضة وليبيا"، مشيراً إلى أن تصريحات الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة تعد تصريحات استفزازية ومخالفة لما تعهدت به إثيوبيا فى اتفاق المبادئ الذى وقعت عليه عام 2015 بين الأطراف الثلاثة.

وأضاف شكرى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن أعضاء مجلس الأمن لديهم إدراك متنامى أن الأمر خطير وأصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين ويرصدون التصريحات والنبرة التى لا تؤدى إلى حل توافقى.



وعلق وزير الخارجية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، قائلاً: "هذا الجو الذى اختلق فى الرأى العام الإثيوبى والأجواء العدائية لا تتناسب مع أى رغبة فى استئناف المفاوضات.. نسمع تصريحات متناقضة لا تعطى أى ضمانات".



وتابع،"تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى حول دق طبول الحرب والإدعاء بأن مصر تسعى إلى ذلك رغم أنه لم يتفوه أى مسئول مصرى على مدى السنوات الستة الماضية بذلك، بل جميعها تدعو إلى التفاهم والتعاون".



ورداً عما تزعمه إثيوبيا، بأن الاتفاقيات مع مصر بشأن مياه النيل هى اتفاقيات استعمارية، قال وزير الخارجية، إن هذا حديث استفزازى الغرض منه إثارة مشاعر دول القارة.