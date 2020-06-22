اليوم السابع
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وزير الخارجية القبرصي يزور تل أبيب غداً

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:14 م
وزير الخارجية القبرصي يزور تل أبيب غداً نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن وزير الخارجية نيكوس كريستودوليديس سيزور إسرائيل غدا، جاءت الزيارة بعد محادثة هاتفية بين وزيري خارجية اسرائيل وقبرص.

 

وأوضحت أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره القبرصي وان وزير الخارجية القبرصي استجاب لدعوة الوزير اشكنازي، كما ناقشا الجانبين لعلاقات بين البلدين والتطورات السياسية في حوض البحر الابيض المتوسط

 

وذكرت الوكالة القبرصية، ان الاجتماع سيعقد في مطار بن جوريون الدولي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في اسرائيل، وبعد الاجتماع سيعود وزير الخارجية القبرصي الى بلاده.

 

الاسبوع الماضي أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، عن الغاء زيارته الى اسرائيل بسبب المخاوف من انتشار كورونا في اسرائيل، وكان الرئيس القبرصي سيجتمع مع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء الاسرائيليين.

 

وأعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس السياسة الجديدة التي ستتبعها بلاده فيما يخص الهجرة المتكاملة واللجوء؛ وكذلك مجموعة من الإجراءات ذات الصلة ومنها تشديد إطار زواج المصلحة ودخول طلاب الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فى الوقت نفسه، شدد نوريس على ضرورة تعزيز سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه الضغوط الكبرى بسبب الهجرة مثل قبرص.

 

وأشار إلى أنه بين عامي 2014 والربع الأول من عام 2020، ازداد عدد القادمين الجدد بشكل كبير ووصلوا إلى 34 ألفا مقارنة بـ 14.440 في السنوات الخمس التي سبقتها، الأمر الذي جعل قبرص تمتلك أكبر عدد من طالبى اللجوء مقارنة بعدد سكانها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.

 

 


إسرائيل

قبرص

تل ابيب

فيروس كورونا

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