اليوم السابع
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وزارة الطيران المدني تطلق مبادرة "نحلق معاً من جديد" تزامناً مع عودة الرحلات أول يوليو

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:36 م
وزارة الطيران المدني تطلق مبادرة "نحلق معاً من جديد" تزامناً مع عودة الرحلات أول يوليو مطار -ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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أطلق المركز الإعلامى لوزارة الطيران  اليوم الآثنين علي الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك العديد من الإجراءات و النشاطات ومن بينها مبادرة بعنوان " نحلق معاً من جديد"  
 
وذالك فى إطار استعدادات وزارة الطيران المدنى  لإستئناف حركة الطيران المنتظمة  فى الاول من  يوليو القادم 
 
تتضمن المبادرة رسائل حماسية تدعو العاملين بقطاع الطيران من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة للإستعداد  لعودة الحركة الجوية من وإلي المطارات المصرية والتي توقفت في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
وتضمنت المبادرة عبارات باللغة العربية "نحلق معاً من جديد" "مسافة آمنة" ، "سنعود من أجل خدمتك"، و"سلامتك مسئوليتنا" وباللغة الإنجليزية.
 
“your safety is our priority”
 
 “safe travel” “ fly safe” 
 
“ social distancing”
 
تأكيداً علي جاهزية المطار لإستقبال الرحلات وحب العاملين لأداء عملهم على أكمل وجه و تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لإرضاء العملاء في مختلف مواقع العمل.
 
وأعرب العاملون من مختلف التخصصات بقطاع الطيران عن سعادتهم بإستقبال المسافرين مرة أخرى بالمطارات المصرية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وتجعل تجربة سفرهم مريحة وآمنة .
 
 
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وزارة الطيران

إستعدادات عودة الطيران

إجراءات وقائية

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