نوكيا ستلغى ثلث الوظائف فى ألكاتيل-لوسنت التابعة لها فى فرنسا

رويترز

قالت مجموعة نوكيا أويج الفنلندية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإلغاء 1233 وظيفة فى وحدتها الفرنسية التابعة ألكاتيل-لوسنت إنترناشونال، أى ما يعادل ثلث وظائفها فى فرنسا، مؤكدة صحة تقرير سابق لرويترز.

وقالت نوكيا، التى تتنافس مع إريكسون وهواوى، على شبكات الجيل الخامس، فى بيان إن تخفيض عدد الموظفين ضرورى بسبب الضغوط "المهمة للغاية" على التكاليف فى السوق.

ومن المرجح، أن يكون لهذا الإعلان تداعيات سياسية فى فرنسا، إذ اشترت نوكيا الشركة الأم لشركة ألكاتيل-لوسنت إنترناشونال قبل خمس سنوات، شريطة أن تحتفظ بالوظائف وتوسع فرق البحث والتطوير فى البلاد.

وقالت متحدثة، إن نوكيا أصبحت متحررة بالكامل من تلك التعهدات هذا الشهر.

وذكرت الشركة، أن تخفيضات الوظائف ستؤثر بشكل خاص على وظائف البحث والتطوير.

وقال تيرى بوانو رئيس نوكيا فى فرنسا، "ستظل نوكيا جهة توظيف رئيسية فى فرنسا ولديها موطئ قدم قوى فى البحث والتطوير والمبيعات والخدمات، مما سيمكننا من تطوير وتنفيذ مشاريع عملائنا بكفاءة".

وتوظف نوكيا 5138 شخصا فى فرنسا، منهم 3640 يعملون لدى ألكاتيل-لوسنت إنترناشونال.