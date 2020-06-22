نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة ببني سويف يكرمان أعضاء هيئة التمريض المتعافين من كورونا

بنى سويف - هانى فتحى

كرمت نقابة التمريض ببنى سويف، اليوم الإثنين، أعضاء وعضوات فرق التمريض بالمستشفيات، ممن تعافَوا من فيروس كورونا بالإضافة إلى رئيسات ووكيلات التمريض بمستشفيات الحميات، وبني سويف التخصصي، والتأمين الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد بغدادي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة أمنية حسن، مديرة الطب الوقائي بالمديرية، ونرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة، الدكتورة دعاء ثابت، نقيبة التمريض ببني سويف، الدكتورة مها حسن مدير التمريض بمديرية الصحة، والنائبين الدكتور عبد الله مبروك، وعصام خلاف، عضوي مجلس النواب عن مركزي ببا والواسطى.

وقالت دعاء ثابت نقيب تمريض بنى سويف إنها تكرم أعضاء الهيئة الطبية من رئيسات ووكيلات وعضوات التمريض، اللائي تعافين من الإصابة بكورونا، ضمن نشاط تقوم به النقابة العامة، بإشراف الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصري، لتكريمهن باعتبارهن في خط المواجهة الأول في الحرب على الفيروس الذي أصابهُن ضمن الآلاف من المرضى، من أبناء مصر، تقديرا لدورهِنَّ وتقديرا لبطولاتهن في المستشفيات مع المرضى.

وأكدت نقيبة التمريض ببني سويف، أن الدور البطولي لعضوات التمريض، لا يقل عن دور المحاربين في ساحات القتال وفي المعارك الحربية، وأن التكريم يُعَدُّ أحدَ أهم الخطوات التي ستتخذها النقابة في لافترة القادمة، تجاه عضواتها تقديرا لدورهن في مواجهة الوباء وتداعياته.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن المنظومة الصحية بقيادة الدكتورة هالة زايد، تشدد على أهمية دور التمريض في التعامل مع الفيروس وتداعياته، مشيدا بدور الوزارة في دعم القطاع بكل احتياجاته، وكذا بدعم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم الذي لا يألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي، لكل العاملين في القطاع الطبي على السواء، مثنيا على جهود عضوات هيئة التمريض، اللاتي قررن أن تسكملن مسيرتهن عقب الشفاءِ، وأن تُقدِّمنَ الخِدمَة الصحيةَ للمصابين والمرضى. وفي نهاية الاحتفال كرمت نقيبة التمريض، وكيل وزارة الصحة، لدعمة للمنظومة الصحية داخل المحافظ.