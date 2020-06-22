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موقع تركى: إصابة رئيس بلدية بحزب العدالة والتنمية بكورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:42 م
موقع تركى: إصابة رئيس بلدية بحزب العدالة والتنمية بكورونا اردوغان
إيمان حنا

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أعلن موقع DOGRUSU التركى إصابة محمد يلماز رئيس بلدية شهيد كاميل فى غازى عنتب التابع لحزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا، ودخوله الحجر فى مستشفى خاص، وعزل عائلته للتأكد من إصابتهم.
 
ومن جهة أخرى كان الدكتور لفانت أكين خبير الصحة العامة وعضو المجلس العلمى لوزارة الصحة التركية، قد أكد فى تصريحات له أمس، أن هناك تصورًا فى المجتمع فى تركيا بأن فيروس كورونا قد انتهى، مؤكداً "لقد خرج المجتمع عن السيطرة" بحسب ما جاء فى موقع t24.
 
وجاءت تصريحات الدكتور لفانت أكين، فى حواره مع محرم صارى كايا من جريدة خبر ترك، مشيراً إلى أن المجتمع قد وصل إلى حالة "اللامبالاة" بعد أن أنهكه فيروس كورونا.
 
وقد سجلت وزارة الصحة فى تركيا مؤخرا 1248 إصابة جديدة بعد الانتهاء من 41112 فحصا جديدا بآخر 24 ساعة، جاء ذلك بحسب إحصائية صادرة عن الوزارة، حيث بلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 158828 حالة.

 


تركيا

كورونا

تفشى كورونا فى تركيا

اصابة عضو فى حزب العدالة والتنمية بكورونا

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