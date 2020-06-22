اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 11:58 م
خالد صلاح
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مقاطعة كيبيك الكندية دون حالات وفاة بكورونا لأول مرة منذ مارس

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:19 م
مقاطعة كيبيك الكندية دون حالات وفاة بكورونا لأول مرة منذ مارس كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ منتصف شهر مارس الماضى.
وأعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم أن 5417 شخصا قضوا بسبب فيروس "كوفيد-19" فى كيبيك، دون تغيير منذ يوم أمس الأحد.
وأبلغت كيبيك عن أول وفاة بفيروس كورونا، لأحد كبار السن يوم 18 مارس الماضى. وبلغت الحالات المؤكدة في المقاطعة 54835 حالة حتى يوم الاثنين ، بزيادة 69 من 54766 أعلنت في اليوم السابق، وهي أدنى زيادة يومية في الحالات الجديدة منذ 22 مارس ، عندما تم تسجيل 38 إصابة جديدة.


كندا

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كورونا

مقاطعة كيبيك

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