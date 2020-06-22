مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أقل معدل إصابة بكورونا منذ 3 أشهر

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وصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى مقاطعة أونتاريو الرئيسية فى كندا إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر، حيث سجلت المقاطعة 161 حالة فقط، وهي المرة الثامنة خلال الأيام التسعة الماضية التي أبلغت فيها وزارة الصحة عن أقل من 200 إصابة جديدة.

وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت - في تغريدة لها اليوم الإثنين - : "تم شفاء 214 حالة أخرى، الأمر الذي يعني انخفاض عدد الحالات النشطة بمعدل 53 حالة عن اليوم السابق".

وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في كندا إلى 101481، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8433 بعد الإعلان عن تسجيل ثلاث حالات فقط.