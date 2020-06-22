اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مطالب لجونسون بالكشف عن مخاطر نقص الغذاء والدواء حال "بريكست" دون اتفاق

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:31 م
مطالب لجونسون بالكشف عن مخاطر نقص الغذاء والدواء حال "بريكست" دون اتفاق بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن المطالب لرئيس الوزراء، بوريس جونسون تزايدت للكشف عن مخاطر نقص الغذاء والوقود والأدوية ، والتهديد الأكبر من الإرهاب ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "بريكست" وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، وقد تم إدراج جميع هذه المخاطر - بالإضافة إلى التأخيرات المحتملة في الاستيراد التى قد تؤثر على مقدمي الرعاية الاجتماعية وحتى الحاجة إلى إمدادات الطوارئ "لتنقية إمدادات المياه" - في "تقرير الاستعداد للخروج بدون صفقة" في الخريف الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تحديث التقرير على الرغم من احتمالية خروج المملكة المتحدة من الفترة الانتقالية في نهاية العام مع عدم وجود اتفاق تجاري أو أمني مع استمرار وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

 

والآن يطالب الديمقراطيون الليبراليون والحركة الأوروبية الموالية للاتحاد الأوروبي بأن يكشف رئيس الوزراء عن المخاطر المتبقية - وما إذا كانت جائحة فيروس كورونا زادت من تضخمها.

قال إد ديفي ، من حزب الديمقراطيين الليبراليين:"مع استمرار رئيس الوزراء في معارضة تمديد الفترة الانتقالية ، يجب عليه على الأقل أن يكون صادقًا بشأن ما يعنيه ذلك لبلدنا".

 

وأضاف "من خلال مراجعة تقييمات الأثر التي تم إجراؤها في الخريف الماضي ، بالإضافة إلى إجراء تقييم اقتصادي ، يمكن للوزراء أن يكونوا شفافين مع الجمهور بشأن النتيجة".

 

 

وقال ستيفن دورل ، رئيس الحركة الأوروبية ووزير الصحة المحافظ السابق: "مع تسبب كوفيد19 لدمار إضافى اقتصادنا وخضوع هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS والرعاية الاجتماعية لضغط غير مسبوق ، فإن الشعب البريطاني له الحق أن يعرف الآثار المترتبة على سياسة الحكومة".

 


بريكست

بوريس جونسون

الحكومة البريطانية

الخروج بلا اتفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة