مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء ريها أرضها الزراعية بسوهاج

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها بصعق كهربائى داخل الأرض الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول المدعوة نعمة ح ا ح ن 32 سنة ربة منزل وتقيم ناحية بني حرب دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام "جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال شقيقتها المدعوة أحلام ح ا ح45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء قيام شقيقتها المذكورة بري أرضهما الزراعية بموتور ري كهرباء لامست يدها أحدي الأسلاك العارية مما أدي إلي وفاتها ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاتها تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.