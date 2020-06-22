مدونو الخليج يدشنون هاشتاج #مصر_درع_العرب.. ويؤكدون: القاهرة سوف تقتص للجميع

كتب محمد تهامى زكى

دشن عدد كبير من المدونين العرب فى منطقة الخليج العربى، هاشتاج #مصر_درع_العرب، عبروا من خلاله عن دعمهم لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومى وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية.





وتوالت تغريدات المدونين المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال خالد: "عندما انكشفت المؤامرة الإخوانية التركية ضد مصر ذهب عميد الدبلوماسيين العرب الى أمريكا وإلى أوروبا وقائل لهم (إلَّا مصر.. إلَّا مصر)، وهذا ما جعل أمريكا والدول الأوروبية تغير موقفها تجاه مصر، ونحن نكررها اليوم جميعاً وقوفاً مع مصر ونقول (إلَّا مصر.. إلَّا مصر)".





وقال حساب باسم روز: "نقف مع مصر، وكل العرب رهن لمصر وذلك لأن أمنها أمن قومى عربى، ورسائل فخامة الرئيس السيسى إلى عملاء تركيا وقطر فى ليبيا تعبر عن العرب جميعًا.. كل العرب رهن مصر الكنانة"، وقال عمر النشوان: "الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة، وهو جيش رشيد يحمى ولا يهدد يأمن ولا يعتدى، وهذه من عقائد وثوابت الجيش المصرى، تحية لأبطال الكنانة".





وقال عبد الناصر الراشد: "مصر باقية والمرتزقة زائلون"، وقال صمد عاصى: "إلا مصر.. هى ليست فى قلوب المصريين فقط بل هى فى قلب السعوديين وقلب كل عربى حر"، فيما قال بكرى: "سقطت بغداد ودمشق وبيروت ثم صنعاء فى يد الشيعة، وسقطت الدوحة وطرابلس وتونس فى يد الإخوان، أما القاهرة فسوف تقتص للجميع".





أما يعقوب الراسى، فاستعان بمقولة الشيخ زايد عن مصر، قائلا: "مصر بالنسبة للعرب هى القلب، وإذا مات القلب فلا حياة للعرب"، أما عمر بن هذال، فقال: "يا مصر أنتى كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، أنتى أم الحضارة ورائدة المهارة ومنزلق الجدارة، حفظ الله مصر من كيد الأعداء".