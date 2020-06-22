محافظ القليوبية يتفقد أعمال القافلة الطبية للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة

القليوبية نيفين طه

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار (100 مليون صحة)، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية حيث تفقد القافلة الأولي بالمركز الطبي العام بمدينة بنها والوحدة الصحية بمشتهر بمركز طوخ حيث تفقد المحافظ القافلة الطبية وتابع عمليه الكشف الطبي والتشخيص وعملية صرف الادويه حيث اطمئن المحافظ علي توافر الادويه بشكل كافي ووجود طاقم طبي متكامل.

كما تفقد المحافظ أيضا أعمال تقديم باقي الخدمة الصحية بالمركز الطبي والوحدة الصحية حيث تفقد غرفة تطعيمات الأطفال وعيادة الأسنان.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة أن الهدف من القوافل المتنقلة دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة وحثهم على مواصلة استكمال علاجهم ، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية التي تم تخصيصها للمحافظة.

وناشد المحافظ المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من تلك الواحدات لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).