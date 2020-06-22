محافظ الجيزة: لن نتساهل مع أى مخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

كتب سيد الخلفاوى

أشرف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على أعمال إزالة عقارات مخالفة بحى الطالبية، موجها بعدم التساهل مع أى مخالفة وتحويل المخالف إلى النيابة العسكرية تنفيذا للقانون.

جاءت جولة المحافظ عقب تفقده أعمال التطوير والتوسعة الجارى تنفيذها بشارعى المحولات والمطبعة باعتبارهم ضمن الشوارع الحيوية التي تربط شارع الهرم بشارعى الملك فيصل وترسا، وحرص راشد على متابعة الموقف النهائى للمرافق قبل البدء فى أعمال التطوير للتأكد من مدى صلاحيتها لعدم حدوث أى معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعانة باستشاريين فى مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطويرها من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم توسعة شارع المحولات وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 م بدلا من وضعه الحالى بعرض 13 م ويستخدم فى الاتجاهين والذى كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم فى تحقيق وإحداث طفرة مرورية للمنطقة لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وأكد المحافظ علي ضرورة البدء فى الأماكن التى تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بها مع مراعاة الشكل الجمالى أثناء التنفيذ وأن تتم الأعمال بأعلى المواصفات القياسية وطبقاً للمعايير الهندسية والفنية.

كما وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم أثناء تنفيذ أعمال تطوير شارع المطبعة وإزالة أى تعديات على خطوط التنظيم وكافه أوجه الإشغال للطريق.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التخطيط المرورى لشارع ترسا فى المنطقة من شارع المطبعة حتى تقاطع المريوطية مشدداً علي ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطريق وتكثيف حملات التجريد وعدم السماح بوجود أى إشغال.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير الطرق شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الطالبية.

محافظ الجيزة يشرف على حملة إزالة بالطالبية



حملة إزالة بالطالبية



حملة إزالة بالطالبية