محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوى بحد أدنى 250 درجة

الإسكندرية جاكلين منير

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تنسيق القبول للصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ، ليقبل بحد أدنى 250 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة ، و271 درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة .

من جانبه، أوضح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الاماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الاماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى .

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم ، أنه سيتم تحديد شرائح للمجموع لتسليم ملفات الطلاب بمدارس الربط من قبل كل إدارة تعليمية ، للحد من التزاحم خلال التقديم ، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة العاملين و المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم .

كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت أمس، أنه بالإجراءات المتبعة لفحص طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم اللجان، ومن خلال متابعة اللجان، تبين نقل 3 طلاب من بينهم حالة إغماء، وحالتى اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتم طلب الإسعاف لهم ونقلهم للمستشفيات المعنية، وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زار 3 لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، وهى مدرسة الزهور التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزه التعليمية.