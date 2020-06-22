مجلس الصحة لدول "التعاون الخيلجى" يشيد باعتماد يوم للطبيب البحرينى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أشاد سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار مجلس الوزراء بالبحرينى اعتماد يوم الطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر كل عام وتخصيص جائزة باسمه لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي بسحب صحيفة اخبار الخليج البحرينية.

وقال في برقية بعث بها إلى رئيس الوزراء البحرينى بهذه المناسبة: «إننا في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون نقدر لسموكم الكريم هذه المبادرة تأكيدا على أهمية الدور العظيم الذي يقوم به الأطباء البحرينيون من أجل صحة الوطن والمجتمع».

وأكد أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للدور الرائد لحكومة مملكة البحرين في المجال الطبي والرعاية الصحية، وأضاف «أن اعتماد هذا اليوم وتخصيص الجائزة سيكون لهما أثر كبير بالمساهمة في رقي الخدمات الصحية ليس فقط في مملكة البحرين بل على مستوى دول الخليج كافة»، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والازدهار.

وكانت اعتمدت مملكة البحرين أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام "يوماً للطبيب"، وتخصيص جائزة باسم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، يأتي ذلك تقديراً للجهود التي يضطلع بها الأطباء في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وحرصاً على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.