مبعوثون أمريكيون وروس يناقشون معاهدة أسلحة نووية في فيينا

رويترز

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية، ناقش مع المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص بالحد من التسلح، قضايا أمنية عالمية، اليوم، الاثنين، وركزا بشكل خاص على تمديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية.

وقالت الوزارة فى موقعها على الإنترنت، إن سيرجى ريابكوف ومارشال بيلينجسلى، بحثا أيضا خلال محادثاتهما فى فيينا قضايا الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التوقع في ظروف ما بعد انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.