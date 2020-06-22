اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 10:35 م
خالد صلاح
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مبعوثون أمريكيون وروس يناقشون معاهدة أسلحة نووية في فيينا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:03 م
مبعوثون أمريكيون وروس يناقشون معاهدة أسلحة نووية في فيينا مباحثات للحد من الأسلحة النووية
رويترز

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية، ناقش مع المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص بالحد من التسلح، قضايا أمنية عالمية، اليوم، الاثنين، وركزا بشكل خاص على تمديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية.
 
وقالت الوزارة فى موقعها على الإنترنت، إن سيرجى ريابكوف ومارشال بيلينجسلى، بحثا أيضا خلال محادثاتهما فى فيينا قضايا الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التوقع في ظروف ما بعد انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
 
وقال مارشال بيلينجسلي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح لرويترز ردا على سؤال عن توقعاته بشأن نتائج المفاوضات لدى وصوله مع الوفد المرافق له إلى قصر مجاور لوزارة الخارجية النمساوية "سنرى".
 
وامتنع عن التعليق على فحوى المفاوضات.
 
والتزم نظيره الروسي سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الحذر نفسه قائلا للصحفيين "سنرى، سنرى. نحن دائما متفائلون جدا".
 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بيلينجسلي سيكون في فيينا يومي الاثنين والثلاثاء لحضور المحادثات.
 
وتفرض معاهدة (نيو ستارت) القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية فتنص على ألا تنشر أي من الدولتين أكثر من 1550 سلاحا. ويمكن مد أجل المعاهدة خمس سنوات إذا وافق الطرفان.
 
ودعا الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب الصين مرارا للانضمام للولايات المتحدة وروسيا في محادثات للاتفاق على استبدال معاهدة (نيو ستارت). لكن الصين التي يُقدر أنها تملك نحو 300 سلاح نووي ترفض اقتراحات ترامب.
 
ولم يرصد مراسلو رويترز في القصر أي مسؤولين صينيين.

 


وزارة الخارجية الروسية

المبعوث الرئاسي الأمريكى

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الحد من الأسلحة النووية

امريكا

روسيا

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