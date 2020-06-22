اليوم السابع
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مبادرة شعبية فى بنى سويف توزع 260 بدلة واقية وكمامات لمواجهة كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:00 ص
مبادرة شعبية فى بنى سويف توزع 260 بدلة واقية وكمامات لمواجهة كورونا حاتم عاطف يسلم مستلزمات لرئيس الجامعة
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد حاتم عاطف مؤسس مبادرة خيرية لدعم مستشفيات محافظة بنى سويف التى تستقبل حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، والأطقم الطبية العاملة بها، ضمن جيش مصر الأبيض، خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أن المبادرة وفرت جهازى تنفس للمستشفى الجامعي، و260 بدلة عزل متعددة الاستخدام تسلمتها الجامعة.

وتابع "عاطف"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف برئاسة الدكتور مصطفى هارون للتبرع بـ 1150 قناعا للوجه " n95" بأسعار مخفضة وتسليمها للمحافظ.

وأشار مؤسس المبادرة إلى أنه حصل على موافقة بتسلم 50 ألف كمامة "3 طبقات بدعامة"، علاوة على 1000 كمامة " N95"، تمهيدا لتوزيعهم يوم الاثنين القادم على مستشفيات المحافظة.

 

 

العميد حاتم عاطف مع محافظ بني سويف
مؤسس المبادرة حاتم عاطف مع محافظ بني سويف

 

العميد حاتم عاطف مع محرر اليوم السابع
حاتم عاطف مع محرر اليوم السابع

 

حاتم عاطف يسلم مستلزمات لرئيس الجامعة
حاتم عاطف يسلم مستلزمات لرئيس الجامعة

 


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حمله رد الجميل

بدل واقيه وكمامات

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