مبادرة إرادة شعب الشرقية تواصل حملات توعية الأهالى بفيروس كورونا.. صور

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" بمدينة أبوكبير توعية الأهالى، بمواجهة فيروس كورونا، حيث قام فريق من المتطوعين بالمبادرة، بتوعية المواطنين بالشوارع وبالمصالح الحكومية، والجمعية الزراعية، بطرق نقل الفيروس وضرورة إرتداء الكمامة عند الخروج من المنازل والإلتزام بالتباعد الاجتماعى.

ومبادرة إرداة شعب الشرقية، طلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والأوقاف والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى أبوكبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزى.

زحام المواطنين أمام مكاتب البريد بالشرقية

أعضاء مبادرة إرادة شعب الشرقية أثناء توعيتهم للمواطنين بفيروس كورونا

أعضاء مبادرة إرادة شعب الشرقية أثناء توعيتهم للمواطنين بفيروس كورونا

أعضاء مبادرة إرادة شعب الشرقية أثناء توعيتهم للمواطنين بفيروس كورونا

أعضاء مبادرة إرادة شعب الشرقية أثناء توعيتهم للمواطنين بفيروس كورونا