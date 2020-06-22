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لماذا يموت عدد أكبر من النساء بسبب كورونا فى الهند؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:00 م
لماذا يموت عدد أكبر من النساء بسبب كورونا فى الهند؟ وفيات النساء بسبب كورونا في الهند
كتبت فاطمة خليل

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على الرغم من أن معظم التقارير والدراسات حول العالم تشير إلى إصابة الرجال بشكل أكبر من النساء في العالم، علاوة على أن عدد الرجال الذين يموتون من كوفيد 19 أكثر من عدد النساء في جميع أنحاء العالم، إلا إن الهند تشهد ظاهرة مختلفة، حيث يتوفى فيها عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

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وقالت البروفيسور صبرا كلاين، عالمة تدرس الاختلافات الجنسية في الالتهابات الفيروسية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، " كونك ذكراً هو عامل خطر للإصابة بفيروس كورونا مثل كبر السن أيضاً كعامل خطر آخر للإصابة بالفيروس لكن شيئًا محيرًا يحدث في الهند."

أظهر بحث جديد أجرته مجموعة من العلماء في الهند والولايات المتحدة أنه على الرغم من أن الرجال يشكلون غالبية الإصابات، فإن النساء يواجهن خطر الوفاة بسبب الفيروس التاجي أكثر من الرجال.

أظهرت الدراسة ، التي تستند إلى وفيات Covid-19 في الهند حتى 20 مايو، تقديرات مبكرة أن 3.3 ٪ من جميع النساء اللواتي أصبن بالعدوى في الهند كانوا يموتون مقارنة بـ 2.9 ٪ من جميع الرجال. (بلغ عدد الحالات في الهند أكثر من 110 ألف حالة وفاة مع 3433 حالة وفاة ومعدل وفيات 3.1 ٪ عند إجراء الدراسة.)

في الفئة العمرية 40-49 سنة، توفت 3.2٪ من النساء المصابات ، مقارنة بـ 2.1٪ من الرجال وتوفيت فقط الإناث في الفئة العمرية 5-19.

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أسئلة رئيسية حول ارتفاع عدوى كورونا في الهند
 

قال إس في سوبرامانيان، أستاذ صحة السكان في جامعة هارفارد وأحد المؤلفين الرائدين للدراسة، أن سرد حساب معدل وفيات Covid-19 حسب المجموعات قد خلط بين قياسين رئيسيين - خطر الوفيات وعبء الوفيات.

يقيس خطر الوفيات احتمالية الوفاة في مجموعة معينة - في هذه الحالة، العدد الإجمالي لوفيات النساء مقسومًا على الإصابات المؤكدة بين النساء.

من ناحية أخرى، يمنحك عبء الوفيات عدد الوفيات بين النساء كنسبة مئوية من إجمالي الوفيات، من الرجال والنساء.

قال البروفيسور سوبرامانيان، إن الإحصائيات نظرت إلى الأخير - الرجال لديهم حصة أكبر من إجمالي الوفيات (63 ٪ في الهند ، متطلعين للبيانات الدولية)  ولكن "استنتجوا الخطر السابق".

وأوضح البروفيسور سوبرامانيان: "استنتاجنا العام هو أنه عند الإصابة بالعدوى ، لا يبدو أن المرأة تتمتع بأي ميزة محددة للبقاء على قيد الحياة في الهند".

وأضاف: " هذا يمكن أن يُعزى إلى عوامل بيولوجية أو عوامل اجتماعية.. الأمر غير واضح".

لكن النتائج مذهلة بالتأكيد لأنها تتعارض مع ما لوحظ في أماكن أخرى من العالم.

الأول، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المصاحبة أو الظروف الصحية الأساسية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، كما يقول كونيهيرو ماتسوشيتا ، أستاذ علم الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة.

يدخن الرجال أيضًا أكثر من النساء في العديد من البلدان، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الرجال يغسلون أيديهم بشكل أقل من النساء.

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وقال الأستاذ ماتسوشيتا أن الدراسات التي شارك فيها أظهرت أن المرضى الذكور لديهم خطر أعلى للإصابة بعدوى Covid-19 الشديدة.

يعتقد العلماء أيضًا أن النساء لديهن خطر أقل للوفيات بسبب الدفاعات المناعية الأكثر ثباتًا ولديها هرمونات مثل هرمون الاستروجين الذي "له آثار مفيدة على المسالك الهوائية العلوية والسفلية ويرتبط بتحفيز الاستجابة المناعية للعدوى في مجرى الهواء العلوي".

قال ماتسوشيتا: "في هذا الصدد ، فإن ارتفاع معدل الوفيات بين النساء عن الرجال في هذا التقرير هو بالتأكيد فريد من نوعه".

لكنه يقول إن بيانات البحث تحتاج إلى التدقيق في سياق كيفية تشخيص Covid-19 في الهندعلى سبيل المثال ، هل فرصة الحصول على نفس الاختبار بين الرجال والنساء متساوية؟"

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ومن التفسيرات أيضاً أن هناك معظم النساء أكبر سنًا من الرجال في الهند فهل هذا يؤدي إلى المزيد من الوفيات بين النساء، حيث أن كبار السن عرضة للإصابة

أيضا، النساء في الهند أكثر عرضة لتأخير الذهاب إلى الأطباء، وغالبا ما يعالجن أنفسهن في المنزل.


وفيات النساء بسبب كورونا في الهند

وفيات كورونا

الرجال والاصابة بكورونا

الاصابة بكورونا

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