اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. 7 رسائل بعثها النائب العام لمعاونى النيابة الجدد بعد بدء عملهم

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:05 م
فيديو.. 7 رسائل بعثها النائب العام لمعاونى النيابة الجدد بعد بدء عملهم النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، أداءَ معاونى النيابة العامة المعينين الجدد، اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي، بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، فى حضور وفد من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وبعث النائب العام، 7 رسائل لأعضاء النيابة العامة الجدد بعد بدء عملهم، تعرف عليها:

وجاءت الرسالة الاولى.. "السادة الأبناء هنيئًا لكم، فاليوم ميلاد كل عضو من حضراتكم، ميلاد رجال جُدد من رجال القضاء، وهذه نقطة التحول في حياتكم، فلقد أصبح لزامًا عليكم بعد أداء هذه اليمين أن تكونوا رجالًا كبارًا رُشدًا متسمين بالكياسة والفطانة، وتلك سمات وصفات إبدأوا في إعداد وتهيئة أنفسكم بها من الىن، فلقد أصبحتم من الآن من رجال القضاء في مصر، ومن الذين اختارهم الله سبحانه وتعالي لإقامة العدل في الأرض".

105212604_3079155342192347_8208904300849277208_o

 

وضمت الرسالة الثانية.."أرجو أن يستوعب كل عضو نيابة حجم المسؤولية التي سيتحملها؛ في كل شيء ليس فقط في مكتبه، ولا في أوراق يتعامل معها، ولكن في أن يكون قدوة لهذا الجيل من زملائه في الجهات الأخرى، قدوة في تصرفاته وفى عمله وتعاملاته وكل شيء، فإذا ارتضيتم أن تكونوا رجال قضاء فعليكم أن تحسبوا كل تصرفاتكم".

 

2

 

وشملت الرسالة الثالثة.."ستكونوا إن شاء الله تعالي صالحين وقادة النيابة العامة في المستقبل، أهنئكم ونفسي بانضمامكم إلينا، وأعتز بكم جميعًا، وأتمني لكم التوفيق والسداد، وآخر ما أوصيكم به العدالة، اجعلوها نصب أعينكم، اجعلوها في كل أموركم وتصرفاتكم، آسو بين الناس في مجالسكم، فهذا ما علمناه سيدنا عمر –رضي الله عنه- في حديثه حينما ولى قاضيًا".

 

333

 

وجاءت الرسالة الرابعة.. "عليكم بحسن إدارتكم لأنفسكم، وتذكروا هذه الكلمة لأنكم متي أحسنتم أدركتم أنفسكم الآن وستظلون حتى سن التقاعد في شموخ وهيبة وقوة في كافة أعمالكم وقراراتكم".

 

4444

 

وشملت الرسالة الخامسة.."أنحاز لهذا الجيل من أبنائي في "النيابة العامة" فانا أعلم إمكاناتكم، ولكن علينا مسئولية أداء الأمانة والرسالة".

 

5

 

وشملت الرسالة السادسة.." أقول لكم نصيحة أب: ارتدوا ثوب رجال القضاء" في كل تصرفاتكم داخل ساحات المحاكم والنيابات وخارجها؛ ليكونوا على قدر المسؤولية التي ارتضوا تحملها تمثيلًا للمجتمع بأسره".

 

6

 

وجاءت الرسالة السابعة والأخيرة.."سلحوا أنفسكم بالعلم والرشد والفطنة، وتذكروا ما أوصى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيًا ولاه، فأوصاه بالعدالة، قائلًا: "آس بين الناس"

 

 7


اخبار مصريه

اخبار عاجله

النائب العام

النيابة العامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:38 م

آخر تطورات واقعة وفاة "ماما سناء" أشهر يوتيوبر فى مصر داخل مستشفى مبرة كفر الدوار.. أسرتها تتهم المستشفى بالإهمال.. محافظ البحيرة يحيل 3 أطباء للنيابة العامة لاتهامهم بالتقصير.. وتشكيل لجنة لكشف ملابسات وفاتها

الأحد، 21 يونيو 2020 10:22 م

رسائل مهمة لأعضاء النيابة العامة الجدد.. وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاونى النيابة اليمين لبدء مباشرة العمل القضائى.. المستشار حمادة الصاوى: عليكم التسلح بالعلم والفهم والتحلى بالرشد والفطانة

الأحد، 21 يونيو 2020 02:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة