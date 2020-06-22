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فيديو..الداخلية توزع مساعدات للبسطاء وترسم الفرحة على وجوههم

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:03 م
فيديو..الداخلية توزع مساعدات للبسطاء وترسم الفرحة على وجوههم مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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رصد فيديو توزيع وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً، حيث قدم الأهالي الشكر للوزارة، التي رسمت الفرحة على وجوههم.

وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات مبادرة " كلنا واحد " ، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً، لتخفيف العبء عن كاهلهم .
 
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .
 
 
جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو.
 
 

كلنا واحد

الداخلية

حوادث

توزيع مساعدات

مساعدات غذائية

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