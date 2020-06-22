اليوم السابع
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بحد أدنى 269 درجة..

فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض بدمياط للعام الدراسى ابتداء من 28 يونيو

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:44 م
فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض بدمياط للعام الدراسى ابتداء من 28 يونيو وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى 2020/2021 ابتداء من الأحد الموافق 28 يونيو الجارى بحد أدنى 269 درجة للحاصلات على الشهادة الإعدادية.

سيتم تقسيم الطالبات إلى الشرائح طبقاً للآتى:

الشريحة الأولى بمجموع من 275 إلى 280 درجة للتقديم فى الفترة من 28 يونيو وحتى 1 يوليو على أن سيكون يوم 30 يونيو اجازة رسمية.

الشريحة الثانية لمجموع أقل من 275 إلى 269 درجة للتقديم فى الفترة من 5 يوليو حتى 7 يوليو.

على أن يتم الالتزام بعدة تعليمات هى:

أولاً: من يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم استلام أوراقه.

ثانياً: لن تقبل الأوراق سوى فى المدرسة التابعة للمركز الحاصل الطالبة منه على الشهادة الإعدادية.

ثالثاً: لن يتم السماح بالدخول سور لولى امر أو الطالبة بدون ارتداء الكمامة تنفيذا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم..

1- صورة لشهادة الميلاد.

2 - صورة لشهادة نجاح الشهادة الإعدادية.

3- صورة بطاقة ولى الأمر "الأب والأم".

4 - يتم تسليم الأصول بعد القبول واجتياز جميع الاختبارات.


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