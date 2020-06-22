فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض بدمياط للعام الدراسى ابتداء من 28 يونيو

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى 2020/2021 ابتداء من الأحد الموافق 28 يونيو الجارى بحد أدنى 269 درجة للحاصلات على الشهادة الإعدادية.

سيتم تقسيم الطالبات إلى الشرائح طبقاً للآتى:

الشريحة الأولى بمجموع من 275 إلى 280 درجة للتقديم فى الفترة من 28 يونيو وحتى 1 يوليو على أن سيكون يوم 30 يونيو اجازة رسمية.

الشريحة الثانية لمجموع أقل من 275 إلى 269 درجة للتقديم فى الفترة من 5 يوليو حتى 7 يوليو.

على أن يتم الالتزام بعدة تعليمات هى:

أولاً: من يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم استلام أوراقه.

ثانياً: لن تقبل الأوراق سوى فى المدرسة التابعة للمركز الحاصل الطالبة منه على الشهادة الإعدادية.

ثالثاً: لن يتم السماح بالدخول سور لولى امر أو الطالبة بدون ارتداء الكمامة تنفيذا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم..

1- صورة لشهادة الميلاد.

2 - صورة لشهادة نجاح الشهادة الإعدادية.

3- صورة بطاقة ولى الأمر "الأب والأم".

4 - يتم تسليم الأصول بعد القبول واجتياز جميع الاختبارات.