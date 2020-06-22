فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض بدمياط للعام الدراسى ابتداء من 28 يونيو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى 2020/2021 ابتداء من الأحد الموافق 28 يونيو الجارى بحد أدنى 269 درجة للحاصلات على الشهادة الإعدادية.
سيتم تقسيم الطالبات إلى الشرائح طبقاً للآتى:
الشريحة الأولى بمجموع من 275 إلى 280 درجة للتقديم فى الفترة من 28 يونيو وحتى 1 يوليو على أن سيكون يوم 30 يونيو اجازة رسمية.
الشريحة الثانية لمجموع أقل من 275 إلى 269 درجة للتقديم فى الفترة من 5 يوليو حتى 7 يوليو.
على أن يتم الالتزام بعدة تعليمات هى:
أولاً: من يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم استلام أوراقه.
ثانياً: لن تقبل الأوراق سوى فى المدرسة التابعة للمركز الحاصل الطالبة منه على الشهادة الإعدادية.
ثالثاً: لن يتم السماح بالدخول سور لولى امر أو الطالبة بدون ارتداء الكمامة تنفيذا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم..
1- صورة لشهادة الميلاد.
2 - صورة لشهادة نجاح الشهادة الإعدادية.
3- صورة بطاقة ولى الأمر "الأب والأم".
4 - يتم تسليم الأصول بعد القبول واجتياز جميع الاختبارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة