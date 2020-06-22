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غدا طقس حار وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:39 م
غدا طقس حار وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 

 


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