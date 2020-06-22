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"طرق الوقاية من كورونا" أولى الندوات التوعوية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:34 م
"طرق الوقاية من كورونا" أولى الندوات التوعوية بنقابة المهندسين بالإسكندرية نقابة المهندسين
الإسكندرية جاكلين منير

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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية و لجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، اليوم الاثنين، أولى الندوات التوعوية باستضافة الدكتور عمرو درويش استاذ امراض الصدر وذلك ضمن سلسلة ندوات طبية توعوية لتوعية المهندسين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتسهيلا عليهم لتقديم الأنشطة إلى من خلال تطبيقات الانترنت الحديثة والبث المباشر عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.
 
وأشارت نقابة المهندسين فى بيان لها اليوم ،إلى أن الندوة بدأت بكلمة بدأت بكلمة ترحيبية للمهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية وقال إن سلسلة الندوات الصحية تهدف إلى الإجابة على أسئلة المهندسين واستقبال الاستشارات الطبية السريعة من خلال أطباء مشروع العلاج بالنقابة والمساهمة فى حملات التوعية منعا لانتشار فيروس كورونا.
 
واكد " الكسار" أن الندوات ستتوالى فى الفترة القادمة فى كافة التخصصات الطبية والإجابة على كافة التساؤلات الخاصة بالمهندسين بالإضافة إلى استعداد اللجنة لتلقى كافة الاقتراحات .
 
وتحدث الدكتور عمرو درويش أستاذ امراض الصدر، عن طرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه ووقاية المهندس من العدوي أثناء عمله داخل المشروعات.
 
وطالب " درويش" بضرورة الإلتزام بالكمامة وطرق الوقاية حتى لا يعرضوا أنفسهم العدوى بالإضافة إلى عدم التواجد فى تجمعات كبيرة وتوعية أفراد الاسرة.
 
وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، قد أعلنت عن إطلاق خدمة توصيل الخدمة للمهندسين بمنازلهم بتكلفة موحدة 20 جنيها، لتحديث بيانات المعاشات وتجديد الرعاية الصحية حتى 30 يونيو الجارى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار.
 
وأشارت نقابة المهندسين بالاسكندرية، إلى أن ذلك تسهيلا على المهندسين للاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية وتحديث بيانات المعاشات فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وذلك عن طريق تخصيص رقم لتلقي المكالمات الهاتفية لتلك الخدمة طوال مواعيد العمل الرسمية للنقابة مع إتاحة خدمة الواتس آب علي نفس الرقم طوال اليوم.
 
 

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