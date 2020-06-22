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طبيب بأسوان يترك سيارته مفتوحة والشرطة تعيد له حقيبة أموال

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:56 م
طبيب بأسوان يترك سيارته مفتوحة والشرطة تعيد له حقيبة أموال حملة أمنية - أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - صلاح المسن

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عثر أحد رجال الشرطة بأسوان على مبلغ مالي داخل سيارة "مفتوحة الزجاج" ،بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول أسوان، تلاحظ لأحد أفراد القوة وجود سيارة على جانب الطريق وزجاجها الخلفى مفتوح، و بالفحص تبين ظهور مبلغ مالى بداخلها، وعلى الفور قام باستدعاء مالك السيارة "طبيب بشرى ومقيم بدائرة القسم" لاطلاعه بالأمر.

حيث قرر مالك السيارة بتركه لزجاج السيارة دون غلقه سهواً منه، وأعرب عن امتنانه لموقف القوة الأمنية، ووجه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى حفظ الأمن والتواصل معه

من ناحية أخرى، كانت قد نظمت مديرية أمن أسوان، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ،وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 256 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم  ضبط  دراجات  بخارية بدون تراخيص ولوحات ، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 37 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، و التصالح الفوري في 31 مخالفة ، وتحرير 50 مخالفة غرامة ونش  ،وعدم قبول التصالح في 45 مخالفة   كما أسفرت الحملة عن تحرير 90  مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب اسوان دائرة مركز شرطة أسوان.أسفر الفحص عن ضبط  ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو .  

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

  

   

 

 


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