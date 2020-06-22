ضبط 6 سيدات يتسولن بالأطفال في شارع الهرم

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية لقيامهن بإستغلال الأحداث فى التسول بشارع الهرم وشارع العريش بمحافظة الجيزة وبرفقتهم 8 أحداث "أبناء المتهمات".

وأكد الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم للتسول وبيع السلع لكسب تعاطف المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، وعُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية وهاتف محمول حصيلة نشاطهم فى أعمال التسول، كما إعترفن المتهمات بنشاطهم الإجرامى فى إستغلال أنجالهن فى أعمال التسول للإستفادة المادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.