ضبط ضباط مزيفين يستولون على أموال المواطنين غير الملتزمين بارتداء كمامة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على أصحاب المحلات التِجارية والعاملين بها بمنطقة البساتين بالقاهرة عقب إيهامهم بأنهم "رجال شرطة"، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر غرامات ضدهم بدعوى عدم إرتدائهم الكمامات الطبية، وأقروا بإرتكابهم 4 حوادث بذات الأسلوب، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتعرف المجنى عليهم على المتهمين وإتهموهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.