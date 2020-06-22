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صيدلة حلوان تنظم ندوة عن مواجهة فيروس كورونا أون لاين

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:27 ص
صيدلة حلوان تنظم ندوة عن مواجهة فيروس كورونا أون لاين جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان ندوة أون لاين عبر الفيديو كونفرانس بعنوان فرحة، ألقتها الصيدلانية والكاتبة والأديبة نهال محسن طاهر بهدف التعريف بفيروس كورونا المستجد وسبل التعامل معه ومواجهته، وشرح كيفية المحافظة على الجهاز المناعي بالابتسامة والفرحة، من خلال مناقشة مجموعة من المحاور دارت حول الهروب من الاكتئاب في زمن الكورونا وكيفية التعايش معه. 
 
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن وباء كورونا ناتج عن فيروس مستحدث لا يوجد تاريخ مناعي له ، وهو ما عظم فرص انتشاره بين الأشخاص، لذا وجب اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للتعايش معه بجانب التغلب على الخوف منه بطرق مختلفة أهمها تعزيز الإيمان بالله وقدرته والتقرب منه عز وجل، بجانب الإبتسامة والفرحة والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة، والنظر إلى الجوانب الإيجابية من هذه التجربه، وكيف أدت  إلى ألاهتمام بالقواعد الصحية وتطبيقاتها  كالراحة من دوامة الحياة والتآلف الأسرى بين أفراد الاسرة المصرية،  والسلام النفسي وهوا مايساهم بدوره في رفع الجهاز المناعي للأشخاص في مواجهة الفيروس. 
 
وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدله ، وإشراف الدكتورة فاطمة عبد القادر وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
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