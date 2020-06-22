اليوم السابع
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صور ..رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية و المرافق بأحياء الإسكندرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:11 م
صور ..رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية و المرافق بأحياء الإسكندرية مشروعات البنية التحتية
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية ، أمال رفع كفاءة البنية التحتية و المرافق ،وذلك لتنفيذ توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،ولرفع المعاناه عن المواطنين .

وأشار حى العامرية أول فى بيان صادر اليوم أنه في إطار الإهتمام برفع كفاءة الطرق والرصف لتحقيق السيولة المرورية ورفع المعاناه عن المواطنين ،وبناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول قامت إدارة الطرق والمرافق بالحي  بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمنطقة عبدالقادر مساكن العرايس لتوصيل وحدة الشئون الاجتماعية تنفيذ الشركه المصريه للاتصالات ،متابعة أعمال إستكمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 12 بوصه بطول حوالي 1 كيلومتر لتحسين مستوى الخدمة بقري المسيري والحظيره تنفيذ شركة مياه الشرب

وكذلك متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل المياه للمنازل ضمن تمويل المنحه الأوروبية بشارع عادل المصري وتفرعاته تنفيذ شركة المياه وكذلك شارع أسماء بنت أبي بكر وتفرعاته ،متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة عزبة المغاربة وشارع 20 تنفيذ شركة غاز مصر

وأخيرا متابعة أعمال إستكمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب لتحسين مستوى الخدمة بطول حوالي 2.5 كيلومتر بقري سند 2 وسند3 والقريه البيضاء مهندسين.

وفى نفس السياق قامت إدارة عمليات الكهرباء بحي ثان المنتزه ، بأعمال صيانة و إنارة عدد من الكشافات بنطاق الحي ، حيث تم القيام بصيانة وإنارة عدد 30 كشاف ليد بدلاً عن الصوديوم بمدخل عزبتي الهلالية والرحامنة ، صيانة وإنارة عدد 50 كشاف ليد بدلاً عن الصوديوم بشارع سكة حديد رشيد بحري وصولاً إلى مزلقان البحرية ،تركيب عدد 2 عامود إنارة زوجي بأربعة كشافات بمحيط الميدان الجمالي بمدخل الإدارة التعليمية بمنطقة طوسون وذلك تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس حي ثان المنتزه ، بالتنسيق مع مرفق الإضاءة العامة فرع أبي قير مع متابعة إستكمال أعمال الصيانة لرفع كفاءة الإضاءة العامة ولإنارة مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي .

مشروعات البنية التحتية (1)
 

 

مشروعات البنية التحتية (2)
 

 

مشروعات البنية التحتية (3)
 

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