صور.. بكاء والدة قتيل الغدر بالشرقية وتطالب بالقصاص من المتهمين

الشرقية- فتحية الديب

"بطالب بسرعة إحالة المتهمين للمحاكمة لكى يرتاح قلبى".. بدموع غزيرة وبكاء يجعل من يسمعه يبكى من قلبه حزنا على هذه السيدة المسنة "عواطف أحمد" 67 سنة والدة المجنى عليه، التى دخلت فى حالة نفسية سيئة منذ وفاة نجلها وكل ما تتمنى قبل أن تفارق الحياة سرعة معاقبة الجناة وإحالتهم للجنايات ومغادرة أهاليهم للقرية، مناشدة بسرعة إحالة القضية للمحكمة لكى تشاهد الجناة فى قفص الاتهام ويرتاح قلبها.

وقالت الأم لـ"اليوم السابع" إنها أم وصعب على أى أم تعيش بعد وفاة نجلها الأصغر، بدون ذنب يقترفه، وأنها لا تنام من لحظة قتل نجلها على يد شابين بالقرية عاطلين معروف عنهما البلطجة وتعاطى المخدرات.

وأردفت "خلافات عادية سببها رش شوية مياه فى الشارع" فى نهاية شهر رمضان الماضى ومع ارتفاع حرارة الجو، قام "عادل" برش شوية مياه أمام السوبر ماركت، وبدون قصد منه طالت المياه شخص يدعى "مجدى" وحدثت مشادة كلامية بينهما، وانتهى الأمر، وتوجه نجلى الأكبر إليه فى منزله لترضيته وارتضى وانتهى الموضوع تماما.

وأضافت: منذ 15 يوما كان مساء يوم السبت، صحيت من النوم على خبر مقتل نجلى على يد 2 من عائلة أبوحوسة انتظر نجلى على كوبرى القرية وظلا يترقبا خلو الشارع من المارة، وأثناء قيامه بقفل باب السوبر ماركت قاما بضربه على رأسه بشومة وسكين فى البطن، وشاهدتهما سيدة بالمنطقة واستغاثت فهرب الجناة ، كما رصدت إحدى كاميرات المراقبة بالقرية بعد الواقعة لحظة هروبهما بحوزتهما سكين كبير الحجم وشومة، كما أن أحد المتهمين بعد ارتكاب الواقعة، اتصل بأحد أقاربنا وقال لها الدور عليكم مش هنخلى حد من عائلة أبوجابر.

تعود أحداث الواقعة ليوم السبت الماضى الموافق 6 يونيه، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل جابر" 38 سنة صاحب سوبر ماركت، ومقيم قرية الدايدمون، للمستشفى العام، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى فور وصوله، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18828 لسنة 2020 جنح مركز شرطة فاقوس .

وبسؤال شقيقه اتهم كل من " وليد ال ع ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و" عبد العزيز ح م ح"22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة أمام كوبى المكنة دائرة المركز، ولاذ المتهمان بالفرار بعد ارتكاب الجريمة،وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة فى شهر رمضان بين المجنى عليه وعم أحد المتهمين، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثانى عزم على الانتقام من المجنى عليه و تعديا عليه فى ساعات متأخرة.تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المركز ومعاونيه، برئاسة العقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى من ضبط المتهمان والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية.