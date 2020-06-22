اليوم السابع
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صور.. إنشاء مزرعة متكاملة لتسمين المواشى بسمالوط على مساحة 4 أفدنة

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:09 ص
صور.. إنشاء مزرعة متكاملة لتسمين المواشى بسمالوط على مساحة 4 أفدنة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن البدء في دراسة إنشاء مزرعة متكاملة للأبقار الحلابة، وتجميع الألبان، وتربية العجول الربيعية، جاء ذلك خلال جوله المحافظ، على ورش شوشة بمركز سمالوط، وهي ورش تم إقامتها منذ عام 1984 على مساحة 4 أفدنة وتضم مجموعة من الورش لنقل أصحاب الحرف بداخلها، ومنذ ذلك الوقت وهي غير مستغلة ومتوقفة .

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط، والمهندس عبد المنعم محمد مدير مشروع دواجن شوشة .

قال المحافظ، إن المشروع جاء بعد دراسة، لعمل توسعه لمشروع تسمين المواشى بقلوصنا، خاصة مع خطة المحافظة في رصد جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وبحث الاستفادة منها مرة أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تسمين المواشي يعد مصدراً كبيراً للدخل إلى جانب أهميته في توفير اللحوم داخل نطاق المحافظة بأسعار مخفضة والحد من انتشار ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطنين .

كما تفقد المحافظ قطعة أرض غير مستغلة، بجوار الورش بشوشة بمركز سمالوط، على مساحة 10 أفدنة تابعة للزراعة، ووجه المحافظ بتقنينها وزراعتها ليتغدى عليها المشروع، وتكون في خدمة مشروع رؤوس الماشية الموجودة بالمشروع، ليكون مشروع متكامل.

كما تفقد المحافظ خلال جولته، مصنع أعلاف شوشة، ووجه بدراسة إمكانية التوسع في انتاج الاعلاف لتخدم المشروع، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى المحافظة وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تؤدى بدورها إلى ارتفاع أسعار اللحوم .

و تفقد ايضا المحافظ خلال جولته، مشروع دواجن شوشة، لمتابعة سير العمل، واستمع، إلى طبيعة عمل المحطات وسبل الرعاية، وتسويق البيض، كما تفقد عنابر التربية والإنتاج، والمشروع يقع على مساحة 65 فدان ويعمل بطاقة 30 مليون بيضة سنويًا، ويضم 5 محطات ومصنعًا للعلف بقدرة إنتاجية 6 طن في ساعة، و23 عنبرًا للإنتاج و5 لتربية الدواجن.

 

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محافظه المنيا

أخبار مصرية

مصنع علف

دواجن

تسمين مواشى

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