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صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لمن تخلفو عن المواعيد المحددة

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 ص
صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لمن تخلفو عن المواعيد المحددة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعىُ اليوم الأثنين  صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك لمن تخلفو عن الصرف خلال الفترة المخصصة لهم بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلى هيئة البريد المصرى.

كانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا أمس عن صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة"، كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه اي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.

 

 

 

 


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المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

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