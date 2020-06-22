"شد حيلك يا كتكوت".. أسرة تشجع ابنها أثناء ذهابه للامتحانات.. فيديو

كتب محمد سعودي

مع اليوم الأول من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الأحد، كانت هناك العديد من المواقف الجادة والطريفة أيضًا، حيث لاحظنا التزام الكثير من الطلاب بإلاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وغيرها من الجهات المعنية لمكافحة الفيروس أثناء ماراثون الامتحانات.

لكن في الوقت ذاته، كان هناك مواقف طريفة من بينها تشجيع أسرة في كرداسة لأبنها الطالب عبدالله هاني أثناء توجه إلى أداء امتحانات الثانوية العامة، صباح الأحد، حيث خرج "عبدالله" من منزله وفوجئ أن أسرته تشجعه على أداء الامتحانات عن طريق الأغاني، مرددين أغنية "توت توت توت.. شد حيلك يا كتكوت".

اخويا رايح يمتحن ثانوية عامة عادي

انا وماما واخواتي ف البلكونه😂 pic.twitter.com/dIUXZnYaK8 — H' (@habebahany7) June 21, 2020

الطالب عبد الله هانى، أكد أنه تفاجأ بتشجيع أهله له أثناء ذهابه إلى أداء امتحانات الثانوية العامة، صباح الأحد، بالأغانى، معرباً عن سعادته تجاه هذا الموقف الإيجابى الذى حمسه، وتابع: "وكمان أنا بقيت تريند ومصر كلها شافتنى".

وأضاف "هانى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من ضمن المشاهد السلبية التى رصدتها فى أول أيام الامتحانات، هو تجمع أولياء الأمور أمام المدارس، مشيراً إلى أن ذلك أمر خاطئ تماماً ويجب ألا يتكرر. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تدولوا فيديو لطالب يذهب إلى امتحانات الثانوية العامة وسط غناء أهله له.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، استنكر تكدس الأهالى أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، معلقاً: "العادة أقوى من المناشدة"، مردفاً: "كانوا بيطلبوا التأجيل خوفا من كورونا، وفى نفس الوقت ينزلوا في تحدٍ سافر لكل المناشدات وكل اللى قاله رئيس الوزراء عن التجمعات بشكل عام".



وأشار خلال مداخلة تلفزيونية، أنه يوم الخميس المقبل سيقوم رجال الداخلية بمنع تجمعات الأهالى أمام اللجان، مردفاً: "الطلاب يدخلون اللجنة وهناك فترة انتظار، قبل بدء اللجنة، هناك كراسى وأماكن ويجب التباعد، للمحافظة على أنفسهم، مسألة الوعى مهمة، وكذلك السلوك".



وذكر وزير التعليم، أن هناك 667 ألف طالب أدوا الامتحان، ومن ارتفعت درجته حرارته في اللجان 2 طلاب ومراقب فقط، وهناك 3 ملاحظين في مدرسة المنيرة من المخالطين تم منعهم من الملاحظة، حيث إنهم 6 أشخاص فقط وسط المنظومة.



ولفت إلى أن حالات الغش التي تم رصدها 9 حالات فردية وتم التعامل معهم وتم فصل جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، حيث هناك 65 ألف لجنة، بهم 9 حالات غش إلكترونى بتهريب الموبايل، ولم يحدث تسريب للامتحان، موضحاً أن السوشيال ميديا يجعلنا نعظم شيء غير موجود.

ونفى وزير التعليم، وجود تسريب للامتحان، موضحاً أن هناك نوع من النصب والاحتيال الممنهج، حيث يتم نشر إجابات ولا أحد يعرف الامتحان، ويتم بيع الإجابة ويظهر أنها ليست إجابة الامتحان.

وأشار وزير التعليم، أنه سيتم الإعلان عن رقم "واتساب" نستخدم فيه الذكاء الاصطناعى للتقدم بأى مشكلة يتم رصدها، وكتابة اسم المدرسة والمشكلة، وذلك حتى لا يتم نشر شائعات عبر السوشيال ميديا، ومن يريد عرض مشكلة يرسلها عبر هذا الرقم.