اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاب ينقذ طالبة أزهرية من الغرق فى برق العز بالدقهلية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:54 م
شاب ينقذ طالبة أزهرية من الغرق فى برق العز بالدقهلية انقاذ غريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذ شاب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، من الغرق، وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية برق العز التابعه للمركز يفيد بقيام فتاة بإلقاء نفسها فى مياه بحر طناح.

 
وبانتقال قوات الانقاذ النهرى وضباط المباحث بقيادة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الفتاه تدعى "نورا. ا"، طالبه بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، وانها كانت تؤدى الامتحان اليوم فى مادة الفقه للقسم الأدبى، وفور خروجها من اللجنه فوجئ زملاءها بقيامها بالقفز فى مياه بحر طناح القريب من لجنتها وتمكن أحد الشباب الذى تصادف وجوده من القفز فى المياه وإنقاذها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

انتحار طالبة الزهرية

مركز المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة