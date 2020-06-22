شاب ينقذ طالبة أزهرية من الغرق فى برق العز بالدقهلية

وبانتقال قوات الانقاذ النهرى وضباط المباحث بقيادة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الفتاه تدعى "نورا. ا"، طالبه بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، وانها كانت تؤدى الامتحان اليوم فى مادة الفقه للقسم الأدبى، وفور خروجها من اللجنه فوجئ زملاءها بقيامها بالقفز فى مياه بحر طناح القريب من لجنتها وتمكن أحد الشباب الذى تصادف وجوده من القفز فى المياه وإنقاذها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.