سكرتير عام قنا يتابع انتظام حضور الأطباء وتوافر الأدوية والمستلزمات الوقائية

قنا وائل محمد

أجرى كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا زيارة ميدانية على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية بمستشفى الصدر بمدينة قنا احدى المستشفيات المخصصة لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

تفقد شلبي مخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية، موضحا انها تكفى لسد الإحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلى وطالب مدير المستشفى بالتواصل مع مديرية الصحة قبل انتهاء المخزون بوقت كافى حتى يتسنى لها توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية دون التسبب فى حدوث عجز فى المستلزمات كما تفقد سكرتير عام المحافظة غرف العزل والفحص وحرص علي التحاور مع المرضي والاستماع إلي شكواهم لتقديم أجود الخدمات الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل مشيدا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وفى سياق متصل تابع شلبى أعمال التطوير التى تجرى بمستشفى الصدر بمدينة قنا مشيرا الى ان اعمال التطوير تشمل رفع كفاءة دورات المياه وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وكذا عمل فواصل بين الأسرّه وبعضها البعض لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى والحد من انتشار العدوى بينهم .