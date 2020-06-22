سفير السعودية لليمن: اتفاق حكومة اليمن والانفصاليين على هدنة وبدء محادثات

رويترز

قال السفير محمد الجابر سفير السعودية لدى اليمن، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى اتفقتا على وقف إطلاق النار، وتعتزمان بدء محادثات فى السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام.

استمراراً لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف،فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله،وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. — محمد ال جابر (@mohdsalj) June 22, 2020

وقال السفير محمد الجابر على تويتر، "استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى لطلب وقف إطلاق نار شامل فى أبين وإيقاف التصعيد فى كل المحافظات بكافة اشكاله، وبدء لجان الطرفين فى الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".