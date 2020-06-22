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رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات محافظة المنوفية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:28 م
رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات محافظة المنوفية رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في زيارة تفقدية وبحضور الدكتورة هناء ابو السعود مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية والدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية والدكتورة عبير نشأت مديرة إدارة الترصد بالمديرية، مصطفي زكريا مراقب أول الترصد بالمديرية والدكتور محمد فوزي مدير الأمراض المعدية بالمديرية

حيث شملت الزيارة المرور علي مستشفى منوف العام ومستشفى حميات منوف ومستشفى صدر منوف و مستشفى حميات شبين بميت خلف و مستشفى قويسنا المركزى وكانت من من أهداف الزيارة هي الاطمئنان علي تطبيق نظام العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا المستجد  وتم التأكد من التزام الفريق الطبي بتطبيق تعريف الحالة وترصد الحالات المشتبه والمؤكد من الكورونا المستجد والالتزام باشتراطات العزل المنزلى للحالات البسيطة واكتمال تسجيل جميع الحالات علي البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية ( NEDSS )

وتم الاطمئنان على التزام الفرق الطبية بإتباع احتياطات مكافحة العدوي واستخدام الواقيات الشخصية ،وأثني الدكتور علاء عيد علي أداء صحة المنوفية والمجهود المبذول في مكافحة فيروس كورونا والدور الفعال للطب الوقائي والترصد بالمديرية ،وإتباع التعليمات الاحترازية و الوقائية لمرضي فيروس الكورونا المستجد في المحافظة.

 

 

 


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