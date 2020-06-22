خالد ميرى يعلن عن 12 ألف قناع طبى جديد للصحفيين

أكد الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبى جراحى كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التى يبذلونها فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعى تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة فى نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.

وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم اليوم استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها 10 آلاف لتوزيعها فى مقر النقابة أيضا.

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل فى تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إلى أن الصحفيين يعملون فى ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس منذ قرابة الـ 4 أشهر، إيمانا بالدور الحقيقى الذين يلعبوه فى نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء والتى تقتل الشائعات المثيرة للذعر فى مهدها.