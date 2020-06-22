اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خالد ميرى يعلن عن 12 ألف قناع طبى جديد للصحفيين

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:35 م
خالد ميرى يعلن عن 12 ألف قناع طبى جديد للصحفيين الكاتب الصحفي خالد ميري
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبى جراحى كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التى يبذلونها فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعى تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة فى نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة

 

وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم اليوم استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها 10 آلاف لتوزيعها فى مقر النقابة أيضا.

 

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل فى تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء

 

وأشار وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إلى أن الصحفيين يعملون فى ظروف استثنائية، ولم يتوقفوا للحظة منذ بداية ظهور الفيروس منذ قرابة الـ 4 أشهر، إيمانا بالدور الحقيقى الذين يلعبوه فى نشر الحقائق ولاسيما الخاصة بالوباء والتى تقتل الشائعات المثيرة للذعر فى مهدها.

 


نقابة الصحفيين

خالد ميرى

اخبار مصر

الصحفيين

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سكرتير نقابة الصحفيين: الاستمرار فى تقديم خدمات الضرورة اسبوعين قادمين

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:52 م

"الوطنية للصحافة" تعلن تعافى حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين من كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 02:49 م

نقابة الصحفيين: تحاليل مجانا لمشتركى مشروع العلاج وبخصم 80% للمتدربين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:19 م

نقابة الصحفيين تعلن إغلاق جميع أدوارها لمدة أسبوعين وقصر العمل بالدور الأرضى

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:01 م

محطات فى حياة الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة