حى ثان الزقازيق بالشرقية يجمل كورنيش الجامعة.. صور

الشرقية- فتحية الديب

نفذت إدارة الدهانات وتجميل الطرق برئاسة حي ثانٍ الزقازيق، برئاسة ثناء فوزي، رئيسة الحي، اليوم الإثنين، أعمال تجميل كورنيش جامعة الزقازيق، وذلك بدهان الأشجار بالجير، وتستكمل رئاسة الحى أعمال دهان سيقان الأشجار بشارع جمال عبد الناصر من أمام كلية الصيدلة حتى كلية التجارة وتنضيف التلتوار بكورنيش الجامعة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5770 لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التجميل والتطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس.