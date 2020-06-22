"حملة أحميها من الختان" تستهدف 3900 سيدة ورجل فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نفذ فرع المجلس القومى للمراة بمحافظة سوهاج اليوم الاثنين ، حملة لطرق الأبواب بعنوان " أحميها من الختان" فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرآة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج .

وأضافت سحر أن الحملة استهدفت عدد 1250 سيدة ،1150 رجل ، 1500 طفل ، باجمالى مستهدف 3900 ، وذلك بقرى مركز المراغة قرى بناويط الغريزات ، وبنى هلال واقصاص ونجع طايع ، وتم تنفيذ الحملة بمشاركة 25 رائدة ريفيه و 5 من لجان حماية الطفل بمركز المراغة.

وأشارت سحر أن الرائدات قامت بتوعيه المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث ، وأن الختان عادة وليست عبادة ، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر عادةً مخالفة لآداب المهنة الطبية ، وميثاق الشرف الطبى وتجريم هذه العملية فى القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها ، وعلى الامر بفعلها اذا كان الاب أو الام أو الجدة أو العمة ، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة " أحميها من الختان قد بدأت نشاطها فى يوم 14 من يونيو الحالى ، وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو القادم بهدف توعية السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع بقضيه ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة .