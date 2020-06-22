اليوم السابع
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خالد صلاح
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حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 8.96 مليون والوفيات 467390 حول العالم

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:35 ص
حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 8.96 مليون والوفيات 467390 حول العالم اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أشار احصاء لرويترز، إلى أن أكثر من 8.96 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم كما أن 467390 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات فى الصين فى ديسمبر عام 2019 ، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119916 حالة وفاة ومليونى و289021 حالة إصابة.

 

وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة 50617 حالة وفاة ومليون 85038 حالة إصابة، وجاءت روسيا فى المركز الثالث مسجلة 8111 حالة وفاة و584680حالة إصابة.

 


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