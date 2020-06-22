جون بولتون: ترامب ساذج وخطير وآمل أن يكون رئيسا لفترة واحدة

كتبت ريم عبد الحميد

واصل مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون هجماته على الرئيس دونالد ترامب، ففى مقابلة مع قناة ABC News الأمريكية، وصف بولتون ترامب بأنه ساذج وخطير، مضيفا أنه يأمل أن يكون رئيسا لفترة واحدة.

وقال بولتون إنه يأمل أن يتذكر التاريخ ترامب رئيسا لفترة واحدة لم يغرق البلاد بلا رجعة فى دوامة نزولية لا يمكن أن يخرج منها أحد، وأضاف أن أمريكا يمكنها تخطى آثار فترة واحدة، مشيرا إلى أن لديه الثقة المطلقة فى ذلك، حتى لو لم تكن معجزة انتخاب جمهورى محافظ فى نوفمبر، لكن حال توليه لفترتين، سيكون أكثر قلقا بشأنهما.

وكرر بولتون ما قاله سابقا بأنه لا يعتقد أن ترامب يصلح للمنصب، ولا يعتقد أن لديه كفاءة لتنفيذ مهامه ولا يعتقد أنه جمهورى محافظ، ولن يصوت له فى انتخابات نوفمبر، كما أنه لن يصوت بالتأكيد لمنافسه الديمقراطى جو بايدن، موضحا أنه سيكتشف اسم جمهورى محافظ ليكتبه.

تحدث بولتون خلال المقابلة عن العديد من الموضوعات التى طرحها فى كتابه الأخير "الغرفة التى حدث بها الأمور"، منها انجذاب ترامب للحكام المستبدين ومنهم رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أونج الذى قال عنه بولتون أنه أصبح أكثر تهديدا على الرغم من مبادرات الرئيس، ولفت بولتون إلى أن فكرة أن مجاملة هذا الديكتاتور الوحشى ستقنعه أن بإمكانه عقد اتفاق مع ترامب كانت ساذجة وخطيرة على حد السواء.

وأكد السياسى الجمهورى المحافظ أن التهديد من كوريا الشمالية اليوم أكبر من أى وقت مضى، لأنه برغم فرص التقاط الصور مع ترامب، فلا شك على الإطلاق بأن عمل بيونج يانج فى برامجها النووية والصاروخية ظل مستمرا، فهى واحدة من أكثر المجتمعات سرية على هذا الكوكب.

كما تحدث بولتون عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقال إن الأخير يعتقد أن يإمكانه أن يلعب على ترامب مثل الكمان، وأضاف أنه يعتقد أن بوتين ذكى وصارم ولا يشعر بقلق إزاء ترامب.