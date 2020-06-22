وقال جنبلاط- في تغريدة له اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الدولة العربية الأم تُحاصر في أمنها المائي والغذائي من قبل الحبشة، والإرهاب في سيناء، وفجأة تطورات الوضع الليبي التي تشكل وضعا معقدا إضافيا، لابد للجامعة العربية من التحرك للتضامن مع مصر لمعالجة هذه التحديات التي تشكل تهديدا للأمن القومي العربي".