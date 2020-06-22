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"تكبير" مشاغبى شتوتجارت الألمانية أثناء قيامهم بأعمال تخريبية يثير جدل

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:29 م
"تكبير" مشاغبى شتوتجارت الألمانية أثناء قيامهم بأعمال تخريبية يثير جدل
وكالات

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رصد عدد من رواد التواصل الاجتماعى، أعمال شغب شهدتها مدينة شتوتجارت الألمانية، السبت الماضى، بكاميراتهم، والتى أظهرت أبعادا جديدة للقضية، يتجاوز جريمة اجتياح المتاجر من قبل بعض الأشخاص.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عددا من المشاغبين قاموا بالتكبير أثناء قيامهم بالأعمال التخريبية، وهو ما أثار جدلا كبيرا فى المجتمع الألمانى، بين إدانات المسلمين لهذه الأعمال التى تتنافى مع قيمهم الدينية، وبعض الأراء المتطرفة الأخرى التى اعتادت أن تلصق مثل هذه الأعمال بالدين.

وتحولت شتوتجارت السبت الماضي إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين نحو 500 شخص وعناصر الشرطة عقب مداهمات شنتها قوات الأمن لوكري مخدرات في المدينة.

واعتقلت الشرطة 24 شخصا قالت إن 12 منهم مواطنون ألمان بينهم 3 من أصول أجنبية، و12 أجنبيا.

 

ألمانيا

شتوتجارت

أعمال شغب

الشرطة الألمانية

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