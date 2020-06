"تكبير" مشاغبى شتوتجارت الألمانية أثناء قيامهم بأعمال تخريبية يثير جدل

رصد عدد من رواد التواصل الاجتماعى، أعمال شغب شهدتها مدينة شتوتجارت الألمانية، السبت الماضى، بكاميراتهم، والتى أظهرت أبعادا جديدة للقضية، يتجاوز جريمة اجتياح المتاجر من قبل بعض الأشخاص.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عددا من المشاغبين قاموا بالتكبير أثناء قيامهم بالأعمال التخريبية، وهو ما أثار جدلا كبيرا فى المجتمع الألمانى، بين إدانات المسلمين لهذه الأعمال التى تتنافى مع قيمهم الدينية، وبعض الأراء المتطرفة الأخرى التى اعتادت أن تلصق مثل هذه الأعمال بالدين.

#BREAKING: German Chancellor Merkel condemns attacks on police officers in city of Stuttgart: Seibert https://t.co/xjX5G2rgmb