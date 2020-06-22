تعيين الملاح أحمد عزمى مساعدا لرئيس نادى إيروسبورت للجودة

كتب أحمد مصطفى

قرر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، تكليف الملاح أحمد عزمي مساعداً لرئيس نادى ايروسبورت للجودة.

وكان الملاح أحمد عزمي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير السابق.

وقام وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، بتكريم عزمي، حيث وجه له الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة توليه الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، متمنياً له النجاح والتوفيق فى مهام منصبه الجديد.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.